Altının kilogramı 383 bin 853 liraya geriledi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin 853 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin 853 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 383 bin 250 lira, en yüksek 385 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 383 bin 853 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 266 milyon 929 bin 184,48 lira, işlem miktarı ise 5.912,62 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 276 milyon 258 bin 267,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 384.350,00 1.658,00 En Düşük 383.250,00 1.700,00 En Yüksek 385.150,00 1.750,00 Kapanış 383.853,00 1.715,00 Ağırlıklı Ortalama 384.523,62 1.709,64 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.266.929.184,48 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.912,62 Toplam İşlem Adedi 440

Kaynak: AA