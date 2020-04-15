Altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 377 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 381 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 821 milyon 946 bin 210,94 lira, işlem miktarı ise 2.214 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 826 milyon 174 bin 476,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 375.800,00 1.700,40 En Düşük 377.450,00 1.670,00 En Yüksek 382.000,00 1.741,90 Kapanış 381.000,00 1.712,00 Ağırlıklı Ortalama 379.186,67 1.696,25 Toplam İşlem Hacmi (TL) 821.946.210,94 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.213,89 Toplam İşlem Adedi 49

Kaynak: AA