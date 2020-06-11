Altının kilogramı 378 bin 700 liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 378 bin 700 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 378 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 379 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artarak 378 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 706 milyon 125 bin 142,77 lira, işlem miktarı ise 1.906,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 714 milyon 900 bin 538,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 375.200,00 1.724,60 En Düşük 376.000,00 1.727,00 En Yüksek 379.400,00 1.736,60 Kapanış 378.700,00 1.730,00 Ağırlıklı Ortalama 378.619,49 1.732,26 Toplam İşlem Hacmi (TL) 706.125.142,77 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.906,92 Toplam İşlem Adedi 46

Kaynak: AA