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Altının kilogramı 378 bin 600 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 378 bin 600 liraya geriledi.

Altının kilogramı 378 bin 600 liraya geriledi
02.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:57

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 378 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 378 bin 600 lira, en yüksek 381 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 378 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 386 milyon 770 bin 218,36 lira, işlem miktarı ise 6.375,53 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 402 milyon 433 bin 622,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 380.700,001.735,50
En Düşük 378.600,001.736,90
En Yüksek381.380,001.742,50
Kapanış378.600,001.742,00
Ağırlıklı Ortalama 380.538,341.740,40
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.386.770.218,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.375,53
Toplam İşlem Adedi73

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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