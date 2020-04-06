Altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 348 bin lira, en yüksek 357 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,76 artışla 357 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 585 bin 158,336 lira, işlem miktarı ise 461 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 88 bin 896,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 348.000,00 1.614,00 En Düşük 348.000,00 1.627,00 En Yüksek 357.600,00 1.640,00 Kapanış 357.600,00 1.640,00 Ağırlıklı Ortalama 353.161,51 1.637,47 Toplam İşlem Hacmi (TL) 162.585.158,33 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 460,69 Toplam İşlem Adedi 44

Kaynak: AA