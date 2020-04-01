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Borsa İstanbul, Ekonomi

Altının kilogramı 340 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 340 bin 500 liraya yükseldi.

01.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:24
Altının kilogramı 340 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 340 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 338 bin 400 lira, en yüksek 341 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 340 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 183 milyon 885 bin 440,74 lira, işlem miktarı ise 546 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 184 milyon 599 bin 812,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, ve Odeabank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 337.800,001.600,55
En Düşük 338.400,001.591,00
En Yüksek341.600,001.599,00
Kapanış340.500,001.599,00
Ağırlıklı Ortalama 339.875,561.595,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)183.885.440,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)546,39
Toplam İşlem Adedi26

Kaynak: AA

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