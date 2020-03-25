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Borsa İstanbul, Ekonomi

Altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi.

25.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:28
Altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 329 bin 800 lira, en yüksek 335 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 333 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 264 milyon 28 bin 436,68 lira, işlem miktarı ise 792 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 269 milyon 302 bin 946,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 330.080,001.540,00
En Düşük 329.800,001.599,00
En Yüksek335.500,001.615,00
Kapanış333.000,001.612,60
Ağırlıklı Ortalama 332.402,451.603,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)264.028.436,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg)791,99
Toplam İşlem Adedi32

Kaynak: AA

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