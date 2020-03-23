Altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 313 bin 500 lira, en yüksek 317 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 317 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 710 milyon 162 bin 719,35 lira, işlem miktarı ise 2.292 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 718 milyon 331 bin 800,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 314.000,00 1.508,50 En Düşük 313.500,00 1.480,00 En Yüksek 317.500,00 1.509,00 Kapanış 317.500,00 1.509,00 Ağırlıklı Ortalama 315.326,84 1.493,44 Toplam İşlem Hacmi (TL) 710.162.719,35 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.292,38 Toplam İşlem Adedi 40

Kaynak: AA