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Borsa İstanbul, Ekonomi

Altının kilogramı 308 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 308 bin liraya yükseldi.

17.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:44
Altının kilogramı 308 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 308 bin liraya yükseldi.


Altın piyasasında, en düşük 306 bin 600 lira, en yüksek 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 308 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 141 milyon 883 bin 399,33 lira, işlem miktarı ise 3.782 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 158 milyon 975 bin 385,71 lira oldu.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 304.000,001.500,00
En Düşük 306.600,001.470,00
En Yüksek310.000,001.509,65
Kapanış308.000,001.470,40
Ağırlıklı Ortalama 308.710,201.487,44
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.141.883.399,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.781,74
Toplam İşlem Adedi99

Kaynak: AA

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