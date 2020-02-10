10.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:56

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin 200 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, en düşük 302 bin 900 lira, en yüksek 304 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 304 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 118 milyon 261 bin 89,80 lira, işlem miktarı ise 3.727,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 122 milyon 653 bin 147,06 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 301.500,00 1.566,00 En Düşük 302.900,00 1.564,80 En Yüksek 304.500,00 1.574,50 Kapanış 304.200,00 1.572,20 Ağırlıklı Ortalama 303.657,78 1.571,79 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.118.261.089,80 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.727,75 Toplam İşlem Adedi 53

Kaynak: AA