29.08.2019 16:42

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 287 bin 500 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 287 bin lira, en yüksek 289 bin 670 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 287 bin 500 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 263 milyon 200 bin 349,02 lira, işlem miktarı ise 918,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 663 bin 941,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 287.500,00 1.542,30 En Düşük 287.000,00 1.535,00 En Yüksek 289.670,00 1.546,00 Kapanış 287.500,00 1.540,00 Ağırlıklı Ortalama 288.589,25 1.540,26 Toplam İşlem Hacmi (TL) 263.200.349,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 918,94 Toplam İşlem Adedi 43

Kaynak: AA