23.10.2019 17:00

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 277 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 277 bin 100 lira, en yüksek 278 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 277 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 475 milyon 908 bin 728,09 lira, işlem miktarı ise 1.711,99 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 480 milyon 248 bin 635,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Türk Ekonomi Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 279.400,00 1.486,40 En Düşük 277.100,00 1.488,70 En Yüksek 278.200,00 1.495,50 Kapanış 277.100,00 1.490,00 Ağırlıklı Ortalama 277.979,07 1.493,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 475.908.728,09 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.711,99 Toplam İşlem Adedi 36

Kaynak: AA