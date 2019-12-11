11.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:44

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 273 bin 400 lira, en yüksek 274 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 274 bin 100 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 283 milyon 150 bin 415,03 lira, işlem miktarı ise 1.040 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 285 milyon 733 bin 302,47 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 273.500,00 1.467,00 En Düşük 273.400,00 1.464,00 En Yüksek 274.100,00 1.464,90 Kapanış 274.100,00 1.464,75 Ağırlıklı Ortalama 273.634,48 1.464,33 Toplam İşlem Hacmi (TL) 283.150.415,03 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.039,74 Toplam İşlem Adedi 24

Kaynak: AA