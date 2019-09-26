26.09.2019 17:08

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 800 liraya geriledi.



Altın piyasasında, en düşük 273 bin 800 lira, en yüksek 277 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,30 azalışla 273 bin 800 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 72 milyon 869 bin 937,83 lira, işlem miktarı ise 264,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 78 milyon 581 bin 166,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası, DenizBank, AlBaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 280.250,00 1.531,00 En Düşük 273.800,00 1.506,55 En Yüksek 277.250,00 1.508,70 Kapanış 273.800,00 1.507,00 Ağırlıklı Ortalama 275.475,56 1.507,04 Toplam İşlem Hacmi (TL) 72.869.937,83 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 264,36 Toplam İşlem Adedi 26

Kaynak: AA