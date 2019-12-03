03.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:58

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 271 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 270 bin 400 lira, en yüksek 271 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271 bin 100 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 275 milyon 869 bin 263,53 lira, işlem miktarı ise 1.022,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 275 milyon 869 bin 263,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 269.800,00 1.458,90 En Düşük 270.400,00 1.459,60 En Yüksek 271.500,00 1.471,80 Kapanış 271.100,00 1.470,00 Ağırlıklı Ortalama 270.891,43 1.464,91 Toplam İşlem Hacmi (TL) 275.869.263,53 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.022,89 Toplam İşlem Adedi 34

Kaynak: AA