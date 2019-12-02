02.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:00

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, en düşük 269 bin lira, en yüksek 270 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 269 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 780 bin 781,98 lira, işlem miktarı ise 2.211,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 599 milyon 715 bin 317,89 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 269.350,00 1.457,00 En Düşük 269.000,00 1.455,30 En Yüksek 270.300,00 1.461,15 Kapanış 269.800,00 1.458,90 Ağırlıklı Ortalama 269.830,77 1.458,95 Toplam İşlem Hacmi (TL) 592.780.781,98 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.211,02 Toplam İşlem Adedi 53

Kaynak: AA