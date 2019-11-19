19.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:02

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 269 bin 400 lira, en yüksek 272 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 269 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 328 milyon 679 bin 632,08 lira, işlem miktarı ise 1.218,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 329 milyon 616 bin 365,36 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 268.700,00 1.458,00 En Düşük 269.400,00 1.465,50 En Yüksek 272.000,00 1.473,60 Kapanış 269.800,00 1.469,15 Ağırlıklı Ortalama 270.285,31 1.470,98 Toplam İşlem Hacmi (TL) 328.679.632,08 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.218,05 Toplam İşlem Adedi 43

Kaynak: AA