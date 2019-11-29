29.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:10

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 350 liraya geriledi.



Altın piyasasında, en düşük 269 bin 300 lira, en yüksek 270 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 269 bin 350 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 614 milyon 895 bin 862,45 lira, işlem miktarı ise 2.285,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 617 milyon 767 bin 78,51 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 270.100,00 - En Düşük 269.300,00 1.456,40 En Yüksek 270.500,00 1.459,50 Kapanış 269.350,00 1.457,00 Ağırlıklı Ortalama 269.610,20 1.457,63 Toplam İşlem Hacmi (TL) 614.895.862,45 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.285,45 Toplam İşlem Adedi 50

Kaynak: AA