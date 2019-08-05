Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 260 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 260 bin 200 lira, en yüksek 261 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 260 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 749 bin 615,71 lira, işlem miktarı ise 1.081,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 286 milyon 729 bin 972,02 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 258.000,00 1.438,00 En Düşük 260.200,00 1.455,00 En Yüksek 261.750,00 1.460,00 Kapanış 260.200,00 1.460,00 Ağırlıklı Ortalama 260.604,55 1.457,27 Toplam İşlem Hacmi (TL) 281.749.615,71 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.081,47 Toplam İşlem Adedi 32

Kaynak: AA