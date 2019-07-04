Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 254 bin 680 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin lira, en yüksek 254 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 254 bin 680 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 176 milyon 179 bin 334,92 lira, işlem miktarı ise 675,62 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 318 milyon 635 bin 555,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 256.600,00 1.418,50 En Düşük 254.000,00 - En Yüksek 254.700,00 - Kapanış 254.680,00 - Ağırlıklı Ortalama 254.394,83 - Toplam İşlem Hacmi (TL) 176.179.334,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 675,62 Toplam İşlem Adedi 26

Kaynak: AA