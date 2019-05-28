Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 249 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 249 bin 200 lira, en yüksek 250 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 249 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 49 milyon 217 bin 917,67 lira, işlem miktarı ise 197 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 54 milyon 486 bin 419,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 250.500,00 - En Düşük 249.200,00 1.277,80 En Yüksek 250.600,00 1.284,70 Kapanış 249.200,00 1.277,80 Ağırlıklı Ortalama 250.222,16 1.283,58 Toplam İşlem Hacmi (TL) 49.217.917,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 197,01 Toplam İşlem Adedi 20

Kaynak: AA