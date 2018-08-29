Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 248 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 246 bin 500, en yüksek ise 249 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 yükselişle 248 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 166 milyon 644 bin 782,85 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 685 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 168 milyon 933 bin 86,49 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: