Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 242 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 241 bin 500 lira, en yüksek 246 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,42 azalışla 242 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 178 milyon 281 bin 118,24 lira, işlem miktarı ise 726,21 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 180 milyon 595 bin 471,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Merkez Döviz ve Kıy. Mad., İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 248.000,00 1.285,10 En Düşük 241.500,00 1.275,40 En Yüksek 246.500,00 1.283,30 Kapanış 242.000,00 1.281,00 Ağırlıklı Ortalama 244.134,02 1.277,46 Toplam İşlem Hacmi (TL) 178.281.118,24 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 726,21 Toplam İşlem Adedi 48

Kaynak: AA