Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 500, en yüksek ise 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,53 düşüşle 229 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 853 milyon 587 bin 254,77 lira, işlem miktarı ise 3.441 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 853 milyon 587 bin 254,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Sardes Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: