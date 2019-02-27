Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 900 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 225 bin 900 lira, en yüksek 226 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 225 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 77 milyon 921 bin 137,51 lira, işlem miktarı ise 345 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 81 milyon 477 bin 545,51 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, HSBC Bank ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 225.900,00 1.324,70 En Düşük 225.900,00 1.327,05 En Yüksek 226.000,00 1.328,50 Kapanış 225.900,00 1.328,50 Ağırlıklı Ortalama 225.964,52 1.327,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 77.921.137,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 345 Toplam İşlem Adedi 15

Kaynak: AA