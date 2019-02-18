Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 150 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, en düşük 224 bin 600 lira, en yüksek 225 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 225 bin 150 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 63 milyon 688 bin 312,64 lira, işlem miktarı ise 284 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 67 milyon 34 bin 308,48 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İş Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 222.650,00 1.318,85 En Düşük 224.600,00 - En Yüksek 225.650,00 - Kapanış 225.150,00 - Ağırlıklı Ortalama 225.164,63 - Toplam İşlem Hacmi (TL) 63.688.312,64 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 283,96 Toplam İşlem Adedi 12

Kaynak: AA