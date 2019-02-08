Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 220 bin 800 lira, en yüksek 221 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 221 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 32 milyon 640 bin 910,43 lira, işlem miktarı ise 148 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 35 milyon 720 bin 591,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Bonus Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 220.500,00 1.307,00 En Düşük 220.800,00 1.309,20 En Yüksek 221.400,00 1.313,10 Kapanış 221.400,00 1.313,10 Ağırlıklı Ortalama 220.966,67 1.310,42 Toplam İşlem Hacmi (TL) 32.640.910,43 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 147,89 Toplam İşlem Adedi 31

Kaynak: AA