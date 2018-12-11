Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 213 bin 400 lira, en yüksek 216 bin liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,79 artışla 216 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 159 milyon 447 bin 487,26 lira, işlem miktarı ise 751 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 159 milyon 951 bin 115,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: