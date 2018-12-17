Altının Kilogramı 214 Bin 450 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 450 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 214 bin 450 lira, en yüksek 214 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 214 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 104 milyon 333 bin 324,16 lira, işlem miktarı ise 488 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 106 milyon 106 bin 817,03 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 214.200,00 1.239,00 En Düşük 214.450,00 1.236,00 En Yüksek 214.500,00 1.241,00 Kapanış 214.450,00 1.240,30 Ağırlıklı Ortalama 214.475,00 1.239,08 Toplam İşlem Hacmi (TL) 104.333.324,16 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 488,05 Toplam İşlem Adedi 27

Kaynak: AA