Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 211 bin 700, en yüksek ise 213 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 212 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 173 milyon 206 bin 565,36 lira, işlem miktarı ise 819 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 465 bin 39,49 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: