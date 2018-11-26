Altının Kilogramı 206 Bin 800 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 206 bin 800 lira oldu.



Altın piyasasında, en düşük 206 bin 800, en yüksek ise 208 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 düşüşle 206 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 180 milyon 210 bin 857,69 lira, işlem miktarı ise 866 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 182 milyon 336 bin 580,38 lira oldu.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Garanti Bankası ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: