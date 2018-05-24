Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 199 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 53 milyon 370 bin 255,21 liralık ve 27 işlemde 40 milyon 641 bin 454,57 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 582 bin 719,76 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Sardes Kıymetli Madenler, Güneşgil Kuyumculuk, Finansbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: