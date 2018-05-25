Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 198 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 58 milyon 374 bin 853,04 liralık ve 20 işlemde 8 milyon 752 bin 665,82 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 479 bin 175,80 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Sardes Kıymetli Madenler, Halkbank, İş Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: