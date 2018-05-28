Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 191 bin 810 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 44 işlemde 106 milyon 657 bin 290,12 liralık ve 17 işlemde 29 milyon 453 bin 724,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 16 milyon 872 bin 703,18 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Türkiye İş Bankası, Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: