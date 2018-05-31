Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 188 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 22 milyon 624 bin 471,78 liralık ve 32 işlemde 23 milyon 219 bin 564,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 400 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Halkbank, Güneşgil Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: