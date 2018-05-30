Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 186 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 12 işlemde 14 milyon 134 bin 800 liralık ve 21 işlemde 17 milyon 841 bin 88,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 119 bin liralık ve 2 işlemde 528 bin 397,52 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Halkbank, Rona Döviz ve Kıymetli Mad.,Güneşgil Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: