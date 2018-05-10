Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 179 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 14 milyon 617 bin 341,24 liralık ve 17 işlemde 52 milyon 369 bin 426,13 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 810 bin 86,16 liralık ve 1 işlemde 202 bin 806,91 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, Finansbank, Akbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: