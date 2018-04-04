Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 173 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 19 milyon 267 bin 260,97 liralık ve 26 işlemde 33 milyon 122 bin 52,75 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 95 bin 580 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona döviz ve Kıymetli Mad. İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetlı Mad. Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: