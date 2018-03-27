Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 172 bin 800 lira oldu.

Altın piyasasında, 6 işlemde 15 milyon 797 bin 634,44 liralık ve 20 işlemde 34 milyon 32 bin 297,94 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 393 bin 375,95 liralık ve 1 işlemde 49 bin 36,32 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: