Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 172 bin 350 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 504 milyon 647 bin 94,24 liralık ve 22 işlemde 17 milyon 516 bin 414,66 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 49 bin 458,14 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sardes Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



