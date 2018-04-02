Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 170 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 19 işlemde 619 milyon 258 bin 422,83 liralık ve 23 işlemde 31 milyon 8 bin 633,18 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 2 milyon 434 bin 319,23 liralık ve 1 işlemde 529 bin 844,30 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Sardes Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,69 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: