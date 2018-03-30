Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 168 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 19 işlemde 36 milyon 527 bin 345 liralık ve 31 işlemde 32 milyon 758 bin 810,42 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 9 işlemde 2 milyon 33 bin 945,73 liralık ve 1 işlemde 49 bin 819,40 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Uğuras Kıymetli Mad., İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: