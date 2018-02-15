Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 164 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 15 işlemde 37 milyon 699 bin 832,91 liralık ve 91 işlemde 63 milyon 472 bin 341,90 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 174 bin 867,39 liralık ve 2 işlemde 437 bin 234,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kaloti jewellery İnternatıonal Kıy. Mad., Ziraat Bankası İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,20 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: