Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 3 işlemde 3 milyon 121 bin 300 liralık ve 29 işlemde 74 milyon 577 bin 74,12 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 254 bin 135,96 liralık ve 1 işlemde 201 bin 853,82 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Finansbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: