Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 36 milyon 257 bin 207,53 liralık ve 93 işlemde 64 milyon 548 bin 634,12 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 15 işlemde 3 milyon 112 bin 500 liralık ve 1 işlemde 276 bin 657,17 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: