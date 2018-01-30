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Altının Kilogramı 162 Bin 900 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 900 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 162 Bin 900 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 36 milyon 257 bin 207,53 liralık ve 93 işlemde 64 milyon 548 bin 634,12 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 15 işlemde 3 milyon 112 bin 500 liralık ve 1 işlemde 276 bin 657,17 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 163.400,00 1.341,00 1.063,30
En Düşük 162.500,00 1.334,40
En Yüksek 163.400,00 1.346,50
Kapanış 162.900,00 1.345,00
Ağırlıklı Ortalama 162.963,89 1.345,27
İşlem Miktarı (Kg.) 222,49 1.492,40
İşlem Sayısı 11 93
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 36.257.207,53 64.548.634,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.714,89
Toplam İşlem Adedi 104
Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.083,47
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.092,66
Altın Endeksi Değişim (%) 0,30

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