Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 90 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 10 milyon 840 bin 328,62 liralık ve 34 işlemde 30 milyon 27 bin 47,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 806 bin 19,21 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Troy Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: