Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 4 milyon 372 bin 550 liralık ve 46 işlemde 89 milyon 60 bin 626,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 535 bin 796,74 liralık ve 1 işlemde 212 bin 837,94 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler, Finansbank, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: