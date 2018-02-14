Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 22 milyon 54 bin 429,15 liralık ve 30 işlemde 76 milyon 292 bin 920,01 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 455 bin 555,08 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Mad., Merkez Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: