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Altının Kilogramı 162 Bin 500 Lira Oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 500 lira oldu.

Altının Kilogramı 162 Bin 500 Lira Oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 500 lira oldu.

Altın piyasasında, 31 işlemde 51 milyon 439 bin 558,80 liralık ve 19 işlemde 53 milyon 464 bin 476,33 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 780 bin 888,70 liralık ve 2 işlemde 287 bin 908,81 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Finansbank, Sardes Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 162.500,001.330,001.063,30
En Düşük 162.000,001.324,00
En Yüksek163.650,001.329,00
Kapanış162.500,001.324,00
Ağırlıklı Ortalama 162.464,631.324,69
İşlem Miktarı (Kg.)316,62004

1.255,33238
İşlem Sayısı3119
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)51.439.558,80

53.464.476,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.571,95242
Toplam İşlem Adedi50
Altın Endeksi Önceki Kapanış3.058,17
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.044,38
Altın Endeksi Değişim (%)-0,45

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