Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 161 bin 750 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 13 milyon 129 bin 916,19 liralık ve 21 işlemde 17 milyon 673 bin 591,63 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 321 bin 432,14 liralık ve 1 işlemde 265 bin 565,17 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: